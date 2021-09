Nella Bat il 69% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale

Cresce la percentuale di cittadini che hanno comperato il ciclo vaccinale: ad oggi si tratta del 69 per cento della popolazione. Resta alta e costante l'attenzione nei confronti dei più giovani che possono accedere agli hub vaccinali senza prenotazione, a sportello. Dalla prossima settimana, presso il centro vaccinale allestito all'ospedale Dimiccoli di Barletta, comincia anche la somministrazione della terza dose ai pazienti fragili della Ematologia e della Oncologia.Intanto sono 5.660.119 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.5 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.396.320).