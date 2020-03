Mons. Luigi Mansi al Cimitero di Andria, una preghiera per i defunti del Covid-19

La Diocesi di Andria si riunisce in preghiera per commemorare i fedeli defunti. Questo pomeriggio, alle ore 16, mons. Luigi Mansi si è recato all'ingresso del Cimitero di Andria per recitare, in particolare per quelli deceduti in questi giorni a causa del Covid-19 e per coloro che stanno passando ad altra vita senza l'accompagnamento di una dignitosa celebrazione, in quanto non è possibile celebrare messe funebri in questo momento.di Pugliail rintocco che accompagna il saluto a coloro che lasciano la vita terrena.In questo momento, la preghiera per chi lascia questo mondo si rende ancor più necessaria: a causa del contagio che impone il distacco fisico dalle altre persone, sono purtroppo in tanti a morire soli, senza avere accanto i propri cari per l'ultimo saluto. Fino al 3 aprile, inoltre, ai cittadini non è consentito recarsi al Cimitero, sempre come misura di contrasto alla diffusione del virus. Per questo, a nome di tutti noi, mons. Luigi Mansi ha pregato per i defunti che ci lasciano in questo momento storico, per accompagnare spiritualmente la loro salita al cielo.