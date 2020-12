MerryPuglia, la campagna della Regione per sostenere il commercio e l’artigianato locale

"MerryPuglia – Chi acquista locale fa gli auguri più belli" è la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione Puglia per sostenere il commercio locale e artigianale. Un invito, un gesto semplice e concreto, un regalo alla propria comunità. E un messaggio chiaro: privilegiare il commercio di prossimità e non solo a Natale.Nasce con queste finalità la campagna di comunicazione "MerryPuglia" che intende sostenere i commercianti pugliesi duramente colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Il modo migliore per rilanciare e sostenere le attività del territorio è acquistare i prodotti, scegliere i regali, nei loro esercizi commerciali, recuperando i numerosi vantaggi del commercio tradizionale, primi tra tutti il valore dei prodotti locali e il rapporto di fiducia con gli esercenti. Il tutto nella massima sicurezza e rispettando tutte le misure igienico sanitarie in vigore."Dall'agroalimentare all'oggettistica, qualunque sia il prodotto - dice l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci - l'acquisto vale doppio se riconosciamo la storia che c'è dietro ogni attività economica del nostro territorio: e in questo modo, quell'acquisto si trasforma in un regalo alla comunità."E la comunità è fatta di volti, di racconti, ma anche di tradizioni e usanze. Rispettarle e valorizzarle è possibile anche scegliendo uno dei tanti prodotti dell'artigianato locale, per regalare un pezzo di cultura, di manualità creativa, un pezzo di Puglia."Secondo il decreto ministeriale, è possibile ottenere un rimborso sulle spese con il Cashback di Natale. Non dimentichiamo, infatti, che sugli acquisti effettuati fino al 31 dicembre nei negozi fisici con strumenti di pagamento elettronici (carta, bancomat e app) è possibile ottenere un rimborso del 10%, per un minimo di 10 operazioni e un massimo di 150 euro di rimborso".