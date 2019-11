Martial arts games, tre ori per il team Ardito di Andria

Una collezione maestosa e prestigiosa: sessantadue piazzamenti sul podio, di cui ben ventuno sul gradino più alto. Eccellente prestazione per gli atleti della Fitsport Italia nell'ottava edizione degli International Martial Arts Games, la rassegna di arti marziali, un vero e proprio festival di tutte le discipline, andata in scena lo scorso fine settimana a Marina di Carrara. Coinvolti complessivamente tremila atleti. La pattuglia azzurra ha dominato il medagliere di taekwondo Itf conquistando nelle varie specialità e categorie ventuno ori, venti argenti e ventuno bronzi: il Team Italia, con un totale di sessantadue piazzamenti sul podio, ha preceduto Bosnia-Erzegovina, Estonia, India, Germania, Inghilterra, Mozambico, Swaziland e Repubblica Ceca. Tantissime medaglie sono arrivate dalla numerosa pattuglia barlettana della Federico II di Svevia: undici ori, tredici argenti ed altrettanti bronzi. Molto bene nella trasferta toscana si sono comportati pure Coreanteam Trinitapoli (quattro ori, due argenti ed un bronzo), Team Ardito Andria e Canosa (tre ori, un argento e quattro bronzi) e Yulgok Team Margherita di Savoia (uno oro e tre argenti). Hanno completato il medagliere della Fitsport Italia i podi di Taekwondo Indomit Spirit (due ori, un argento e due bronzi) e Taekwondo Piemonte (un bronzo). "I nostri ragazzi – ha ammesso il master barlettano Ruggiero Lanotte, presidente della Fitsport Italia e vice presidente della federazione europea – continuano a regalarci soddisfazioni immense. Bello partecipare ad una competizione di questo spessore, con oltre tremila atleti coinvolti in tutte le discipline delle arti marziali. Bello soprattutto aver portato a casa così tante medaglie. Siamo orgogliosi nei nostri tesserati". Gli atleti della Fitsport, agli ordini del commissario tecnico Giuseppe Lanotte e dei vari maestri ed istruttori delle società del territorio, sono già tornati a lavorare in palestra per preparare i prossimi appuntamenti agonistici: fari puntati anche e soprattutto sulla gara nazionale di taekwondo Itf che verrà organizzata il prossimo 15 dicembre a Minervino Murge.