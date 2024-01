Marchio Rossi (Pd): "Nessun allarmismo, i fondi per il nuovo ospedale di Andria ci sono"

La vicenda circa la perdita del finanziamento dei fondi statali per la realizzazione di ampliamenti o di nuovi ospedali in Puglia, tra cui quello di Andria, si arricchisce della presa di posizione di Lorenzo Marchio Rossi, Segretario Pd della Provincia Bat.



"I fondi per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria non sono a rischio, Fratelli d'Italia eviti allarmismi. Quella che viene definita revoca di un finanziamento da 318 milioni di euro è solo un atto dovuto già previsto dalle regole fissate negli Accordi 2002 e 2008 con il Ministero della Salute. Le risorse finanziarie stanziate restano nella disponibilità della Regione Puglia poiché già stanziate con leggi di bilancio.