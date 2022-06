Maltempo, prolungata l'allerta meteo sul nord barese e la Puglia

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo relativa al territorio di Andria e a tutta la Puglia per rischio idrogeologico dovuto a temporali, attraverso il bollettino numero 159. Bollino giallo per quanto riguarda l'intera fascia C, riguardante la zona centro-adriatica della Regione.Il provvedimento di potenziale criticità sarà in vigore dalle ore 8 di giovedì 9 giugno per tutta la giornata.Secondo il bollettino meteo, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forti intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.