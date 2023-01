Maltempo: pioggia battente crea problemi alla viabilità nella Bat. Costante monitoraggio da parte dei Carabinieri di Andria

Le abbondanti e continue piogge degli ultimi giorni stanno compromettendo, almeno in parte, la viabilità interna della provincia Barletta Andria Trani.La fragilità del suolo e l'innalzamento del livello delle acque dell'Ofanto, stanno portando in queste ore la Protezione civile a monitorare costantemente la situazione.Sul territorio a vigilare sull'andamento della situazione ci sono anche i Carabinieri, con le loro articolazioni territoriali. La Compagnia di Andria, che ricordiamo è tra quelle che annoverano uno dei maggiori ambiti territoriali di propria competenza, tanto da essere la quarta in Puglia, sta seguendo la situazione soprattutto per quanto riguarda la percorribilità stradale.La Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia sta provvedendo in queste ore alla sorveglianza del ponte sull'Ofanto, chiuso al traffico, che collega la strada statale n. 93 con la provinciale n. 91, mentre i militari della Stazione di Minervino Murge, stanno seguendo anche loro l'evolversi delle condizioni meteo, circa la frana che ha interessato la strada provinciale n.4. Per entrambi i casi si tratta di arterie viarie secondarie, su cui insiste un traffico prettamente locale. Gli interventi sono seguiti dalla Compagnia di Andria anche attraverso il personale del nucleo radiomobile.