“Luci ed ombre del codice rosso”: i massimi esperti contro la violenza di genere

L'equipé che lavora sul progetto(organizzato dalla Soc. Coop. Soc. Società e Salute) ha programmato un incontro per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Esistono delle soluzioni per uscire dalla violenza?Uscire dalla violenza si può e se ne discuterà,alle orepresso la, situata in corso Cavour, 194.Durante l'incontro interverranno per i saluti istituzionali: l'avv., Presidente Consiglio dell'Ordine avvocati di Trani, avv., Presidente CPO Ordine Avvocati Trani, dott.ssa, psicologa, psicoterapeuta coop. Società e Salute, dott.ssa, Presidente Comitato Pari Opportunità regione Puglia e la dott.ssa, Presidente Centro Antiviolenza; mentre ad introdurre la serata ci sarà l'avv., Presidente Associazione Avvocati Andriesi che discuteranno insieme all'avv.per far luce sul, strumento di rilevante importanza per contrastare un fenomeno come non mai dilagante.L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani con l'attribuzione di 2 crediti formativi. Inoltre il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.