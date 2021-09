Lo scrittore Alfredo De Giovanni vince il Premio Letterario "Terre di Puglia" con il romanzo “Carafa"

Lo scrittore e geologo Alfredo De Giovanni, ha vinto la seconda edizione del Premio Letterario "Terre di Puglia" con il romanzo "Carafa". Il Sigillo del Cristo Velato" edito da Gelsorosso di Bari. l Premio Letterario "Terre di Puglia", rivolto ai romanzi pubblicati da case editrici pugliesi nel 2020, è promosso dal Club Femminile Amicizia di Santeramo in Colle, è ideato dalla scrittrice Giulia Poli Disantooe sostenuto dalla Biblioteca del Consiglio della Regione Puglia "Teca del Mediterraneo", dal Gal "Terre di Murgia", dal Comune di Santeramo, con la collaborazione della Biblioteca Comunale "Giovanni Colonna" di Santeramo gestita dalla Cooperativa sociale SoleLuna e dalle librerie santermane Equilibri, Libriamo, L'edicola di via Roma.Il romanzo di De Giovanni, un giallo-storico ambientato tra la Napoli della Cappella Sansevero e i territori della Murgia dell'antico Ducato d'Andria della famiglia Carafa, si è affermato tra le 21 opere giunte per questa edizione dagli editori pugliesi.La cerimonia di premiazione, una vera e propria festa del libro e della lettura, si è svolta lo scorso 25 settembre a Santeramo in Colle alla presenza di Angela Disanto, Presidente del Club Femminile dell'Amicizia di Santeramo; Lucia Parchitelli, Consigliere della Regione Puglia, Fabrizio Baldassarre, Sindaco di Santeramo in Colle, Massimiliano Scalera, presidente del GAL "Terre di Murgia", Giovanni Mariani, dirigente scolastico dell'IISS "Pietro Sette", Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale. Alcuni studenti della scuola superiore "Pietro Sette" di Santeramo hanno letto brani dei libri vincitori, che comprendono anche il secondo classificato: "Terra d'ombra" di Marino Rizzo di Edizione di Pagina; il terzo classificato: "Le amiche imperfette" di Maria Pia Romano di Besa editrice, e la menzione speciale assegnata dagli stessi studenti: "L'equilibrio dei secondi" di Alessandro Cordiali di Giazira Scritture.