Sabato mattina, 16 aprile, la Presidente del Lions Club Puglia Scambi Giovanili, Maria Dina Losappio, avendo aderito alla proposta della Rivista Nazionale Lion che prevede la piantumazione di tre alberi per ogni socio, ha messo a dimora 15 alberi da frutto, azzeruoli, peri, melograni, prugni nell'area verde gestita da Legambiente a San Valentino.Il Club ha soci sparsi in Puglia e Basilicata. Mercoledì scorso, 13 aprile sono stati piantati 14 alberi a Ruvo di Puglia nel 1° Circolo Didattico "Giovanni Bovio", ieri Andria, ma la Presidente Losappio spera di riuscire a continuare nelle altre città di residenza dei soci del Club.La Presidente ha voluto mettere a dimora alberi da frutto per creare piccolo frutteto urbano biologico: sono state scelte delle cultivar più resistenti agli attacchi dei patogeni ma si spera anche che non si verifichino atti di vandalismo.Un sincero ringraziamento va a di Riccardo Larosa di Legambiente Andria che ha preparato il terreno alla piantumazione, alla parrocchia San Riccardo che ha gentilmente messo a disposizione la sua raccolta di acqua piovana, e ai soci del Club Paolo Chico e Flora Berardi sempre disponibili. Un ringraziamento è dovuto a Riccardo Posto che ha provveduto a fare le buche e ancora di più a Savino, Francesco e Stefania Losappio per aver accolto senza esitazione la richiesta di aiuto della Presidente del Club.Ogni albero racconta una storia e si spera che gli alberi piantati oggi ne raccontino una bellissima!