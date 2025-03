La transizione è...una opportunità

"Hey Sud", il ciclo di talk ideato da, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso danel sud Italia, ha centrato anche questa volta i suoi obiettivi: il tema della transizione ecologica ed energetica è stato affrontato con puntualità, lo scorso 14 marzo a Barletta, con l'intento di avviare un confronto tra imprese, istituzioni. Università ed altri soggetti attivi, per una sfida, che coinvolge tutti noi, dal livello europeo a quello locale."Transizione: ambizione o illusione?" è stato il titolo scelto per il talk, moderato dal giornalista, una domanda che una risposta univoca l'ha avuta: la transizione è sicuramente una occasione da non perdere, con il "Green Deal", ad esempio, dove come motore di cambiamento, le città sono chiamate a diventare protagoniste di un futuro più sostenibile, tra mobilità verde, efficienza energetica e tutela dell'ambiente.Il parterre del talk è stato di tutto rispetto, c'erano: ⁠, Presidente ENVI UE (Comm. Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare),, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia,, Capo Dipartimento Unità di missione PNRR MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica),, Presidente Sez. Energia Ambiente e Utilities Confindustria Bari-Bat,, Rettore Politecnico Bari,, Senatore della Repubblica Italiana e Energy Manager Università del Salento, ⁠⁠, EY Consulting Market Leader.Negli interventi sono stati tutti concordi nel ritenere che la transizione ecologica sia una opportunità ed una delle sfide più urgenti e cruciali per il nostro futuro, con l'Unione Europea in prima linea e l'obiettivo di costruire un modello economico sostenibile, neutrale dal punto di vista climatico e rispettoso dell'ambiente ed i territori locali come cuore di questo cambiamento e le città che possono diventare protagoniste attraverso soluzioni concrete come la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la tutela della biodiversità urbana.