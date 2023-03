“La Puglia va di moda”, eccellenze e opportunità: se ne parla con “Hey Sud”

Alessandro Delli Noci (Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia)

Domenico Vacca (Stilista)

Roberta Carrozzo (Administrative manager e componente del CEO Fashion Academy)

Vitantonio Fanelli (Presidente Brio Group)

Claudio Meucci (EY Consulting Market Leader)

Ercole Botto Poala (Presidente Confindustria Moda)

Ennio Capasa (Stilista)

Anna Matteo (Digital Transformation & Information Technology Director OVS)

La Puglia vanta una lunga tradizione nel campo della moda. È stata ed è attualmente terra dial servizio delle più importanti griffe. Ma non mancano anche brand "made in Puglia" che hanno fatto parlare di sé a livello nazionale.Mercoledì 15 marzo si svolgerà il nuovo appuntamento con, un ciclo di talks ideato da, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio. Il tema di questo incontro, in programma mercoledì alle ore 16.30, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15, sarà il mondo della moda, con ospiti istituzionali, imprenditori ed esperti per approfondire l'argomento.La Puglia va di moda, la Puglia è moda. È un territorio ricco di eccellenze. È un territorio che ha ispirato anche due giganti del fashion, Dior e Gucci, che hanno dato vita in Puglia a due delle sfilate più memorabili della loro storia.Le professionalità non mancano, le condizioni geopolitiche sono favorevoli. Cosa manca, allora, per il salto di qualità?Partendo da questi quesiti, interverranno al talk:A condurre l'appuntamento sarà Antonio Procacci, giornalista di Telenorba.