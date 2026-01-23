L'andriese Vito Ballarino nominato Presidente CNA giovani imprenditori Bat

L'andriese Vito Ballarino è stato nominato Presidente, dalla direzione provinciale Bari - Bat di CNA. Classe 1989, esperienze nel settore del management culturale, del marketing e della comunicazione con ruoli di rilievo in realtà come Giffoni Hub e Lucca Comics&Games, è oggi Direttore dell'agenzia di comunicazione ed eventi Holly, con sede a Bari e Milano, specializzata in comunicazione ed eventi unconventional con un curriculum legato a progetti e servizi svolti in tutta Italia.Vito Ballarino ha collaborato con importanti enti e festival del panorama culturale nazionale nel settore dell'entertainment, della letteratura, della musica e del teatro."Sono entusiasta di questo incarico e della fiducia accordatami. Il tessuto imprenditoriale della provincia Barletta-Andria-Trani è vivo e pulsante. Tanti sono i giovani rientrati sul territorio che costruiscono modelli innovativi di impresa. A loro bisogna dare spazio, sostegno e mezzi concreti. Siamo al centro di cambiamenti epocali che ci impongono di misurarci con sfide nuove: l'intelligenza artificiale, l'open innovation, la sostenibilità. Non possiamo restare indietro. Questo è il lavoro che faremo assieme alla Presidente regionale Giovani imprenditori CNA Puglia, Vanessa Coppola e con tutto il gruppo di lavoro provinciale e regionale CNA."