L'andriese Vito Ballarino nominato Presidente CNA giovani imprenditori Bat

«Il tessuto imprenditoriale della BAT è vivo e pulsante. Ai giovani bisogna dare spazio, sostegno e mezzi concreti»

Andria - venerdì 23 gennaio 2026
L'andriese Vito Ballarino è stato nominato Presidente CNA giovani imprenditori Bat, dalla direzione provinciale Bari - Bat di CNA. Classe 1989, esperienze nel settore del management culturale, del marketing e della comunicazione con ruoli di rilievo in realtà come Giffoni Hub e Lucca Comics&Games, è oggi Direttore dell'agenzia di comunicazione ed eventi Holly, con sede a Bari e Milano, specializzata in comunicazione ed eventi unconventional con un curriculum legato a progetti e servizi svolti in tutta Italia.

Vito Ballarino ha collaborato con importanti enti e festival del panorama culturale nazionale nel settore dell'entertainment, della letteratura, della musica e del teatro.

"Sono entusiasta di questo incarico e della fiducia accordatami. Il tessuto imprenditoriale della provincia Barletta-Andria-Trani è vivo e pulsante. Tanti sono i giovani rientrati sul territorio che costruiscono modelli innovativi di impresa. A loro bisogna dare spazio, sostegno e mezzi concreti. Siamo al centro di cambiamenti epocali che ci impongono di misurarci con sfide nuove: l'intelligenza artificiale, l'open innovation, la sostenibilità. Non possiamo restare indietro. Questo è il lavoro che faremo assieme alla Presidente regionale Giovani imprenditori CNA Puglia, Vanessa Coppola e con tutto il gruppo di lavoro provinciale e regionale CNA."
Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 29 gennaio
23 gennaio 2026 Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 29 gennaio
Andria partecipa con la Sindaca Bruno alla Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia – ANCI
23 gennaio 2026 Andria partecipa con la Sindaca Bruno alla Consulta dei Comuni Capoluogo di Provincia – ANCI
