La Puglia presente alla XIX Giornata sulla sensibilizzazione e sulla accessibilità delle persone con disabilità

Il gran momento è arrivato. Le energie positive del nostro territorio saranno a Roma domenica 3 ottobre a piazza Colonna, in occasione della XIX giornata sulla sensibilizzazione e sulla accessibilità delle persone con disabilità. Il centro Zenith guidato da Antonello Fortunato, l'orchestra Melos con il maestro Francesco Finizio e il cav. Riccardo Di Matteo rappresenteranno la Puglia con performance musicali e teatrali."Un'opportunità unica per le nostre realtà unite nella cultura della solidarietà. Inutile sottolineare la gioia degli attori specialmente abili dello Zenith che si esibiranno in uno scenario nazionale, vincendo ancora una volta pregiudizi e stereotipi di chi considera la disabilità esclusivamente un problema e non una possibilità da saper vivere con consapevolezza e intensità. Di seguito il ricco programma dell'iniziativa organizzata dalla associazione Fiaba Onlus", sottolinea Antonello Fortunato, reposnsabile del centro Zenith di Andria.