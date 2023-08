La provincia Barletta Andria Trani tra le meno "istruite" d'Italia

Un risultato pessimo che purtroppo fa riflettere sul livello socio culturale dei nostri giovani, proprio mentre si festeggiano i diplomati con 100 e lode, paradossalmente con record in Puglia. Ebbene la nostra regione primeggia nella poco invidiabile classifica della popolazione con bassa istruzione. La statistica elaborata dal Sole 24 Ore riguarda i residenti dai 9 anni in su ( qui l'articolo completo ).Purtroppo fra le prime dieci province meno istruite ben tre sono quelle pugliesi. Fra queste svetta proprio la nostra sesta provincia di Barletta Andria Trani, seconda solo al Sud Sardegna, seguita al nono e decimo posto rispettivamente da Brindisi e Taranto.In pratica circa il 60% dei residenti over 9 arriva al massimo alla licenza media inferiore, includendo analfabeti, alfabeti privi di titoli di studio e titolari di licenza elementare e media.Si tratta, comunque, di una sorta di classifica "avulsa" dal contesto generale. Laddove in ogni caso incide l'invecchiamento della popolazione e, soprattutto, l'esodo al nord e all'estero dei giovani, che già per laurearsi emigrano da Roma in su.