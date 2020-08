La piovra gigante con tentacoli colorati annuncia alla città il Festival Internazionale "Castel dei Mondi"

Una spettacolare inedita partenza per la 24ma edizione del Festival Internazionale di Andria "Castel dei Mondi", che da ieri, domenica 30 agosto e fino al 7 settembre, torna a risplendere nella nostra città.E da ieri sera è possibile ammirare in piazza Catuma e piazza Duomo delle piovre gigantesche. Infatti, durante tutta la durata del festival, sarà possibile scorgere una piovra gigante con lunghi tentacoli colorati che spuntano dai palazzi: non è un'invasione di mostruose creature marine, ma un'opera di Luke Egan e Pete Hamilton, noti come il duo di street art Filthy Luker e Pedro Estrellas.Ricordiamo che il Festival della Città di Andria è sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali ed organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese.Quest'anno i luoghi del Festival saranno Piazza Catuma, Palazzo Ducale, il chiostro di San Francesco, l'Officina S.Domenico ed il quartiere di San Valentino.