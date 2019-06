La IX Zona Polizia di Frontiera di "Puglia Abruzzo Molise" ha un nuovo responsabile: è il dr. Stanislao Antonio Schimera

E' Stanislao Antonio Schimera il nuovo Direttore della IX Zona Polizia di Frontiera di "Puglia Abruzzo Molise". Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il 59enne dr. Schimera, brindisino di nascita, coniugato con figli è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti.Vincitore nel 1985 del concorso per Vice Commissario della Polizia di Stato ha avuto come prima assegnazione il III Reparto Mobile di Milano. Numerosi gli incarichi ricoperti nel corso della sua ultratrentennale esperienza professionale, che lo hanno portato in varie località della Penisola. Digos, Squadra Mobile, Nucleo Prevenzione Crimine, alcune delle attività che lo hanno visto in prima linea, impegnato nelle lotta al crimine organizzato, in particolare la Sacra Corona Unita, tanto da meritarsi nel 1995 la promozione per merito straordinario alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, con decreto del Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano, su segnalazione del Capo della Polizia Ferdinando Masone, per avere arrestato, dopo una violenta colluttazione, un pericoloso criminale che aveva esploso, a scopo di rapina, alcuni colpi di pistola all'indirizzo del funzionario e della consorte, al settimo mese di gravidanza.Gli ultimi incarichi, nel 2013, promosso Dirigente Superiore è stato Direttore del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la regione Calabria, per poi ricoprire dal 1° febbraio 2014, le funzioni di Questore della città di Matera e dal 7 settembre 2015 al 1° maggio 2019 quelle di Questore della città di Taranto.La Polizia di Frontiera è una Specialità della Polizia di Stato che ha il compito di vigilare e controllare tutti i valichi di frontiera ufficiali (marittimi, aerei e terrestri) attraverso le verifiche documentali delle persone e delle merci in arrivo e in partenza.Alla 9^ Zona della Polizia di Frontiera per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, diretta da qualche giorno dal dr. Stanislao Antonio Schimera, corrispondono le seguenti dipendenze:- i 4 Uffici di Polizia di Frontiera di Bari, Brindisi, Pescara e Taranto, gli Uffici Immigrazioni con attribuzioni di Polizia di Frontiera delle Questure di Foggia, Lecce e Teramo. Dieci Commissariati della Polizia di Stato, anch'essi con attribuzioni di Polizia di Frontiera, Barletta, Gallipoli, Grottaglie, Manfredonia, Monopoli, Otranto, Taurisano, Termoli, Trani e Vasto, nonché 2 Comandi di Stazione Carabinieri, Molfetta e Ortona, con attribuzioni di Polizia di Frontiera.La nostra Redazione augura un buon lavoro al dr. Stanislao Antonio Schimera, foriero di altri importanti risultati professionali.