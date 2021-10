La cake designer andriese Federica Porro conquista il podio all'Italy International cake show di Roma

La cake designer andriese Federica Porro vince il Gold Award all'Italy International cake show di Roma. Nonostante la sua giovane età, ha solo 26 anni, si è aggiudicata l'oro nella categoria "torte dipinte a mano" e il quarto posto negli assoluti di categoria. La kermesse internazionale, dedicata all'arte della pasticceria e della cioccolateria, si è svolta a Roma dal 24 al 26 settembre.La cake designer ha realizzato una torta dedicata alle donne dell'ultimo secolo, prese da vari contesti: dalla storia, alla religione, ai cartoni animati, all'arte, alla scienza e all'attualità. Infatti sono rappresentate Frida Kahlo, Madre Teresa, Anna Frank, Aretha Franklin, Rita Levi Montalcini, Lisa Simpson e una donna afghana, ricordando la forza di tutte coloro che difendono i propri diritti anche a costo della propria vita."È stato un momento molto bello. Durante la manifestazione si sono tenuti corsi, dimostrazioni, vendita di prodotti specifici per il cake design", commenta Federica Porro. "Un grande onore per me, gareggiare con persone provenienti dalla Francia, dalla Spagna e altri paesi europei. Credo sia una bella cosa da poter condividere con altre persone, e soprattutto spero sia un modo per incoraggiare i ragazzi a seguire i propri sogni!".Complimenti cara Federica. Ad Maiora!