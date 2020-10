La Asl Bt affida servizio ad una cooperativa esterna nonostante la presenza di graduatorie interne valide

deliberazione Asl Bt affidamento servizio deliberazione Asl Bt affidamento servizio

Con la deliberazione n.1714 DEL 25/09/2020la Asl Bt ha istituito un "servizio di supporto al Dipartimento di Prevenzione per fronteggiare l'emergenza SARS COVID-19 presso le scuole e i servizi educativi per l'infanzia", affidandolo in maniera diretta alla Cooperativa AUXILIUM società cooperativa di Senise (PZ) con un impegno di spesa Complessiva di Euro 63.000,00.E' il sindacato Fials a sollevare questa vicenda, attraverso una propria nota a firma di Massimo Mincuzzi, Segretario Generale Fials e, di Angelo Somma e Sergio Di Liddo, della Segreteria Territoriale Fials Bat.«Sempre nella predetta deliberazione si afferma che è stata verificata preliminarmente la non disponibilità di personale interno alla Asl Bt da destinare al citato servizio di supporto, mentre non risulta alle scriventi che sia stato pubblicato alcun avviso interno, rivolto al personale, nella modalità e nelle forme della massima pubblicità, né tantomeno alcuna informativa risulta essere stata fornita in merito alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. AziendaleE' appena il caso inoltre di evidenziare che peraltro la Asl Bt -prosegue la nota della Fials- e in possesso una graduatoria valida per il reclutamento a Tempo Determinato di Operatori Socio Sanitari, (delibera DG Asl Bt n. 1 del 04/01/2018) con già manifestazione di disponibilità all'assunzione da parte di circa 50 candidati, ma evidentemente non ha inteso di utilizzarla. Stessa cosa per quanto riguarda il personale infermieristico atteso chela Asl Bt ha una graduatoria valida per il reclutamento a Tempo determinato di CPS Infermiere (delibera DG Asl Bt n. 2844 del 28/12/2017) per la quale ci risultano essere ancora disponibilità da parte dei candidati. Motivo per cui, a nostro modesto parere, nel giro di massimo 15 giorni sarebbe stato possibile reclutare sia gli O.S.S. che i C.P.S. Infermieri, facendo così venire meno le motivazioni di tempestività citate nella deliberazione in oggetto.Un vero e proprio sgarbo da parte della Direzione Generale per tutti quei candidati idonei che hanno dato disponibilità alla Asl per un incarico e che ad oggi inconsapevoli di tutto ciò sperano ancora in una eventuale assunzione.All'Assessore alle Politiche della Salute ed al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia chiedo di conoscere se l'istituzione di un "servizio di supporto al Dipartimento di Prevenzione per fronteggiare l'emergenza SARS COVID-19 presso le scuole e i servizi educativi per l'infanzia" e la relativa modalità di affidamento, che appare essere unica nel S.S.R. pugliese, debba essere istituito in tutte le Aziende Sanitarie Pugliesi, atteso che i cittadini pugliesi hanno diritto ad ottenere uguali prestazioni da parte del S.S.R. su tutto il territorio regionale», conclude la nota dMassimo Mincuzzi Segretario Generale Fials e di Angelo Somma Sergio Di Liddo Segreteria Territoriale Fials Bat.