L'on. D'Ambrosio replica alla Lega Puglia: "Smentendo, ammettono di aver investito propri soldi"

"Sono felice che la Lega si sia affrettata a smentire che sia ancora in possesso delle obbligazioni per 300mila euro così come avevo scritto.Felice soprattutto perché per smentire decidono di attaccare me, Barbara Lezzi e tutti gli altri parlamentari pugliesi del M5S. Eppure, smentendo, ammettono di aver investito soldi pubblici o soldi degli iscritti in una multinazionale estera e la domanda sorge spontanea: perché???Perché un partito come la Lega investe in diamanti, azioni, obbligazioni, addirittura di multinazionali indiane, rischiando di trovarsi in pericolosi conflitti di interesse? Perché?Nel 2014, un anno prima che ArcelorMittal sbarcasse in Italia, Ilva era ancora dello stato e non c'era nessun compratore, perché "investire" 300mila euro in una multinazionale indiana che in quel momento era lontana anni luce dalle nostre vicende (le coincidenze a volte 🤣)? Perché?Perché secondo voi un partito come la Lega fa questo???Se poi l'illustre segretario regionale della Lega vuole venire ad Andria a vedere come i suoi amici leghisti andriesi hanno ridotto la Città di Andria, sarò lieto di fargli da guida per effettuare un tour dei disastri leghisti in salsa andriese".Lo scrive in un nuovo post sulla sua pagina fb, il parlamentare andriese pentastellato Giuseppe D'Ambrosio, replicando così alle precisazioni rivoltegli dalla Lega Puglia.