L'Italia al voto per l'elezione del nuovo Parlamento Europeo: tutte le indicazioni

Domenica 26 maggio 2019, per l'Italia giorno di elezioni dei membri del Parlamento Europeo: 73 ne spettano all'Italia sui 751 totali, numeri scaturiti dalla proporzione tra quest'ultimo numero e la quantità di abitanti di ciascuno Stato. A questi se ne aggiungeranno altri 3 nel momento in cui sarà ufficiale la decisione circa la "Brexit". Ma vediamo i dettagli.In tutto il Paese le urne saranno aperte dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di domenica 26 maggio 2019. Ad Andria saranno come sempre 110 i seggi e, come da tradizione, il numero 1 sarà ubicato ................ per consentire anche ai degenti di esprimere la propria preferenza elettorale. Andria che, come l'intera Puglia, è inserita nella circoscrizione meridionale comprendente anche Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Calabria che eleggeranno 17 europarlamentari.Il diritto di voto spetta a ogni cittadino italiano che abbia compiuto 18 anni entro il 26 maggio 2019 e che si presenta al seggio con documento di identità e tessera elettorale. Attenzione: entrambi devono essere in corso di validità e per ovviare a ciò gli uffici comunali preposti saranno aperti durante la giornata.Si vota esprimendo sbarrando il simbolo del partito e scrivendo massimo tre nomi di candidati di quel partito. Attenzione al "vincolo di genere":1) in caso di una sola preferenza non conta se il candidato sia maschio o femmina;2) in caso di due preferenze è obbligatorio che una sia di sesso femminile e una di sesso maschile;3) in caso di tre preferenze bisognerà indicare almeno un uomo e almeno una donna mentre la terza preferenza potrà essere maschile o femminile;4) in caso di tre preferenze tutte maschili oppure tutte femminili si attribuirà il voto al primo nome scritto.Viene eletto il candidato che ha preso più voti a condizione che il partito di riferimento abbia raccolto almeno il 4% del suffragio totale. In caso tale soglia non venga raggiunta nessuno dei candidati di quel partito potrà sedere nel Parlamento Europeo.