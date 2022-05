l diavolo veste Gucci: Dama Anne Wintour attesa a Castel del Monte

Dopo la presenza di Stanley Tucci nei giorni scorsi sulla murgia andriese, ancora un riferimento di quel "diavolo" di film in queste ore per il ventilato arrivo di Dame Anna Wintour direttrice di "Vogue America" (la più autorevole rivista di moda al mondo) alla sfilata di lunedì prossimo a Castel del Monte.La giornalista britannica, della quale Maryl Streep seppe interpretare in maniera magistrale carattere e paranoie, potrebbe essere dunque la penna più autorevole del settore per questo evento che sta registrando un interesse gossipparo sempre più crescente.Eliminata fin dalle prime ore la "corsa all'invito" anzi al "biglietto", la corsa ora è all'indiscrezione sulle presenze dei vips o cosiddetti tali intorno alla passeggiata, alla catwalk around the castle. Intanto diciamo subito che arriverà nelle prossime ore all'aeroporto di Palese la bellissima attrice americana Dakota Johnson (ricordate le sue "Cinquanta sfumature di grigio"?) ad illuminare il parterre dell'evento dell'anno, mentre anche per l'icona musicale Iggy Pop la poltrona è già ben posizionata in prima fila: l'artista aveva già collaborato con la casa di moda Gucci, partecipando come protagonista della collezione Men's Tailoring Gucci di due anni fa.Ma i più attesi sono Damiano, Victoria, Ethan e Thomas: soggiorneranno a Trani in un blindatissimo resort affacciato sul mare a Colonna, in arrivo subito dopo la performance di stasera a Torino sul palco della finale dell'Eurovision: in Puglia a sugellare il loro legame con Gucci dopo essere stati infatti modelli d'eccezione nella campagna pubblicitaria per il lancio della collezione "Gucci Aria". I fantastici 4 saranno protagonisti del party del dopo-sfilata nel noto locale ai piedi del Castel del Monte.