L'attore biscegliese Nicola Losapio nel film su Libero Grassi

Dopo aver affiancatoin "Chi m'ha visto?" ein "Il Capitano Maria", l'attore biscegliesetorna nuovamente sugli schermi nazionali con un film tv dedicato a, in onda prossimamente sulle retie con protagonista il grandeIl film, diretto dae prodotto dalladi("Rosy Abate - La serie", "Squadra Antimafia"), fa parte del ciclo "Liberi sognatori", che comprenderà anche altre tre pellicole, dedicate rispettivamente aLa pellicola, girata tra Roma e Palermo, narra la tragica storia di Libero Grassi, imprenditore antiracket, vittima di mafia nel 1991.Nicola Losapio, che nel film interpreta il veterinario che Libero Grassi incontra prima della tragica dipartita, porta nella produzione Taodue un pezzo di Puglia, regione ormai centrale nella realizzazione di contenuti cinematografici e televisivi.Nicola Losapio ha dichiarato: «Sono stato onorato di aver preso parte a una produzione così importante dal punto di vista umano e sociale. Libero Grassi, Emanuela Loi, Renato Fonte e Mario Francese sono degli esempi di eroismo puro, che meritano di essere ricordati da tutti gli italiani. In questo film ci ho messo davvero il cuore e tutta la mia esperienza, maturata da anni di studio e di lavori cinematografici, teatrali e televisivi. Sono contento di aver portato un po' di Puglia in questo film. Perché i protagonisti di queste storie non devono essere solo i simboli di una regione, ma dell'Italia intera.».