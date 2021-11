L'Atletica Andria alle finali interregionali di Baskin senior

Nella Città Fidelis l'unica tappa in Puglia del Torneo, organizzato a livello Nazionale dall' Ente Italiano Sport Inclusivi

Domenica 28 Novembre 2021 si è svolto presso il Palasport di Andria, il torneo Regionale di Baskin Senior che ha visto la partecipazione di 2 squadre della Puglia: Atletica Andria e Assori Foggia. Unica tappa in Puglia del Torneo, organizzato a livello Nazionale dall' EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) riconosciuto dal CIP. Grande entusiasmo da parte degli atleti, delle famiglie e di entrambe le compagini impegnate da svariati anni nella pratica e nella diffusione di questo sport altamente inclusivo. Nell'arco della partita numerose sono state le occasioni in cui si è evidenziato entusiasmo, emozioni e tecnica di gioco tra i ragazzi partecipanti. Il tutto accompagnato da un caloroso incoraggiamento da parte di genitori, spettatori, ragazzi e bambini del settore basket dell' Atletica Andria.Gara combattuta fino all'ultimo quarto di gioco che ha visto la vittoria della squadra ospitante, ovvero l' ASD Atletica Andria, con risultato finale di 60 a 43. Tutti i partecipanti sono stati premiati, concludendo una bellissima giornata di sport, inclusione e socializzazione."Siamo felicissimi di rappresentare la Puglia durante la fase interregionale del Torneo in programma il 5 Dicembre 2021 presso la Città di Monte di Procida (NA) insieme a Campania e Sicilia", ha sottolineato la docente Elisa Matera, dell'ASD Atletica Andria.