L'andriese Don Saverio Memeo, assistente spirituale dell’Associazione Carabinieri di Canosa

Lo scorso 19 gennaio 2024, il Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi ha conferito a Don Saverio Memeo, andriese, della parrocchia Maria SS. Del Rosario di Canosa di Puglia, l'incarico di Assistente Spirituale dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Canosa di Puglia.La cerimonia di insediamento si terrà alle ore 18,00 di giovedì 22 febbraio nella Chiesa di Maria SS. Del Rosario, con la celebrazione della santa messa. Per l'occasione, il presidente della Sezione, Luogotenente C.S. (Ris) Michele Caputo, unitamente a tutti i soci, omaggerà Don Saverio Memeo con la consegna della immagine raffigurante la Vergine "Virgo Fidelis" Patrona dell'Arma dei Carabinieri.La scelta della Madonna quale protettrice dell'Arma dei Carabinieri risale all'11 novembre 1949, data nella quale Papa Pio XII, accogliendo il voto unanime dei Cappellani Militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia, Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, promulga un documento pontificio chiamato "Breve Apostolico". Con il titolo di "Virgo Fidelis", "Vergine Fedele", si vuole celebrare il significato mistico della vita di Maria e della missione di Madre e di Corredentrice del genere umano affidataLe da Dio. La scelta della Madonna "Virgo Fidelis", come celeste Patrona dell'Arma, è anche ispirata alla fedeltà che è propria di ogni militare che serve la Patria e che per i Carabinieri è scolpita nel famoso motto araldico "Nei secoli fedele".Il quadro della Vergine "Virgo Fidelis" sarà esposto e custodito nella Chiesa di Maria SS. Del Rosario.