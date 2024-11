Condominio solidale: ripubblicato Avviso per la co-progettazione

Il Settore Servizi Sociali rende noto che si è reso necessario ri-pubblicare in Albo Pretorio l'Avviso per la co-progettazione dell' intervento denominato "Condominio Solidale" giusta determinazione dirigenziale n.4205 del 20/11/2024. Si tratta di una misura finanziata dalla Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative- Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, finalizzata ad incrementare legami di vicinato e inclusione sociale, secondo il modello urbano della "città intelligente, inclusiva e sostenibile".L'intervento si svilupperà in una porzione di un quartiere periferico della zona 167 nord-ovest, caratterizzato da edilizia residenziale pubblica ed edilizia sovvenzionata, carente di servizi commerciali e di aggregazione sociale, con la finalità di sperimentare percorsi condivisi a livello territoriale (quartiere), in una logica di sussidiarietà orizzontale e di prossimità, che possano promuovere legami di vicinato e di inclusione sociale.Il progetto vuole offrire, attraverso un modello solidale e di reciproco scambio, spazi e pretesti di relazione oltre che supporti concreti alle esigenze che si rilevano quotidianamente attraverso una sinergia tra pubblico e privato.L'avviso di co-progettazione è rivolto agli operatori/Enti del Terzo Settore "qualificati", in possesso dei requisiti di cui all'Avviso Pubblico, pubblicato con Determina Dirigenziale n.3681/2024.Potranno rispondere alla Manifestazione di interesse inviando domanda di partecipazione- di cui all'Allegato A dell'Avviso Pubblico- unitamente agli altri documenti richiesti ed allegatia mezzo pec all'indirizzo: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it