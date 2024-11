Con Determinazione Dirigenziale n. 3913 del 07/011/2024 é stato approvato l'Avviso pubblico esplorativo finalizzato all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione per l' implementazione della dote educativa e di comunità e altre prestazioni per i beneficiari del RED2023.Obiettivo del percorso consiste nella progettazione e gestione di interventi e servizi di carattere ludico, sportivo, ricreativo, artistico, culturale, formativo, interventi di conciliazione dei tempi di vita familiare con quelli lavorativi, interventi di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa di minori che vivono in nuclei familiari caratterizzati da grave povertà socio economica, prestazioni inerenti la salute, interventi di supporto per migliorare la capacità di gestione del budget familiare secondo le linee guida per l'attuazione delle azioni di implementazione del Reddito di dignità 2023 approvate dalla Regione Puglia. L'accordo di collaborazione avrà una durata minima di 12 mesi ma potrà protrarsi fino a 18 mesi e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.Le risorse pubbliche stimate per lo sviluppo delle attività oggetto della co-progettazione, per l'intera sua durata, sono complessivamente pari a € 94.720,00.Il budget totale sarà finanziato con risorse economiche messe a disposizione dall'Ambito di Andria previo trasferimento ad opera della Regione Puglia , per un importo massimo di € 64.000,00 (quota dote educativa e di comunità) per la dote di comunità e € 30.720,00 (quota terzo settore) per la copertura della spesa relativa al riconoscimento al terzo settore dei costi sostenuti per la gestione delle attività di cui all'art. 5 per l'intera durata dell'accordo di collaborazione.I soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse sono gli Enti del Terzo Settore. Gli Enti interessati potranno presentare la propria proposta sia in forma singola che aggregata. I Soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni e il progetto e ogni altra documentazione richiesta,