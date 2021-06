Industria Felix: nel 2019 Megamark prima impresa pugliese per fatturato e migliore del settore per performance gestionale e affidabilità finanziaria

È stata la Megamark srl la prima società di capitali con sede legale in Puglia per fatturato conseguito nel 2019. Il gruppo di Trani, con oltre 500 supermercati a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365, riceverà anche quest'anno l'onorificenza che il Premio Industria Felix riserva alle migliori imprese italiane per performance gestionali, affidabilità finanziaria e valori riguardanti l'impatto sociale e ambientale. Secondo il comitato scientifico del Premio Felix, Megamark - oltre 5.500 addetti e presente in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria - è anche la "migliore impresa del settore commercio per performance gestionale e affidabilità finanziaria".I lusinghieri risultati relativi al bilancio 2019, oggetto del Premio Industria Felix, hanno trovato continuità anche nel 2020, anno in cui i punti vendita del gruppo hanno sviluppato vendite alle casse per oltre due miliardi di euro, in crescita dell'11,2% rispetto all'anno precedente, confermando la realtà pugliese leader del sud Italia nella distribuzione moderna.A ricevere il premio venerdì, nella cornice del Castello Aragonese di Taranto, sarà il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, patron del Gruppo Megamark. Tra i primi nel Mezzogiorno a proporre punti vendita in grado di coniugare la tradizione col servizio di self-service, Pomarico e altri quattro soci aprirono nel '75 a Barletta il primo punto vendita; il primo di quello che nel giro di qualche decennio sarebbe divenuto il gruppo leader di settore nel Mezzogiorno, grazie anche a una rete di negozi in franchising che, a partire dagli anni '80, iniziò a svilupparsi senza sosta.«Siamo orgogliosi di ricevere questi riconoscimenti – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – che premiano l'impegno di migliaia di collaboratori, cuore pulsante della nostra attività; il premio è in primis dedicato a loro, indefessi nel lavorare con passione e coraggio anche nei mesi più bui del periodo appena trascorso. E poi, tutti insieme, dedichiamo questo premio ai nostri clienti: sono loro che, con la fiducia riposta quotidianamente in noi, nella qualità e nel servizio che proponiamo, ci consentono di raggiungere importanti traguardi e di fare sempre di più e meglio».Il premio, promosso da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro Studi Economici di Cerved, l'Università Luiss Guido Carli e l'Associazione culturale Industria Felix, è assegnato alle aziende che si sono distinte per performance gestionali, finanziarie e valori 'ESG' (Environmental, Social, Governance) secondo un'inchiesta svolta da un comitato scientifico coordinato dal vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e dal docente di Economia Industriale dell'Università Luiss Cesare Pozzi.