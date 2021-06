Indennizzi gelate del 2018: dalla Regione altri 1,2 mln al Comune di Andria

La Regione Puglia, Dipartimento Bilancio,ha accreditato al Comune di Andria, su conforme disposizione della sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, altri 1,2 milioni di euro per la liquidazione ed il pagamento dei danni subiti dagli agricoltori i cui fondi vennero danneggiati dalla gelata del 2018."Con queste risorse aggiuntive che transitano nel bilancio comunale- spiega l'assessore alle Attività Produttive, dott. Cesareo Troia – siamo in grado di dar corso ulteriore alle procedure per il ristoro degli agricoltori danneggiati da quelle avversità atmosferiche.L'istruttoria da parte del competente servizio Agricoltura del nostro Comune è stata completata e sono in corso le verifiche fiscali e previdenziali delle posizioni dei beneficiari da parte degli enti competenti.Subito dopo l'approvazione del Rendiconto si provvederà ad impegnare le somme destinate ai ristori per i danni provocati dalla gelata".