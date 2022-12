Incidenti sulla provinciale Andria-Canosa di Puglia: “Serve una rotatoria per evitarli”

Una rotatoria all'innesto tra le due e quattro corsie sulla provinciale Andria-Canosa è la proposta delineata da alcuni imprenditori commerciali e agricoltori per tentare, quantomeno, di ridurre l'elevato numero di sinistri e tutelare l'incolumità degli automobilisti.Infatti, dopo il grave incidente di lunedì scorso, che ha visto coinvolto un 32enne di Minervino Murge, chiara è stata la posizione assunta dagli agricoltori e da imprenditori, titolari di aziende ubicate proprio su quel tratto di strada che collega i due importanti comuni agricoli dell'entroterra murgiano: "Purtroppoi", ci dicono. "L'intervento tardivo di manutenzione stradale sulla provinciale Andria-Canosa rappresenta un grave pericolo per l'incolumità di noi tutti, oltre al fatto che le misure adottate fino ad ora risultano prive di un'auspicabile efficacia: dopo l'abbattimento del vecchio ponte e senza il previsto sbocco sulla provinciale, gli agricoltori hanno difficoltà a percorrere la ex SP231 a causa del lungo tratto di strada che devono effettuare per portarsi da un lato all'altro della carreggiata per raggiungere i loro appezzamenti".Se da una parte le auto la percorrono a velocità elevata, con picchi soprattutto durante le notti d'estate, nonostante l'indubbia pericolosità della ex SP231, dall'altra parte, pare, che i limiti di velocità imposti generino una certa confusione negli utenti della strada:soliti a circolare con le loro macchine sulla provinciale.Inoltre, un altro retroscena amaro si affianca alle tragedie stradali:. Tra erbe selvatiche spuntano detriti della struttura, mettendo a rischio la salute pubblica e ambientale. La speranza, dunque, su questo fazzoletto di terra tra Andria e Canosa di Puglia sembra durare un battito di ciglia: niente interventi efficaci.. Qui, dopo due anni di lavori in corso, la strada provinciale continua ad essere pericolosa nell'indifferenza generale.