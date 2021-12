Incidenti anche a fine anno: ad Andria due feriti questa mattina

Rilevati dalla Polizia Locale ancora due incidenti stradali con feriti nella mattinata di fine anno ad Andria. Alle ore 11:30 circa su Viale dei Comuni di Puglia dinnanzi alla Parrocchia di S. Riccardo, nel quartiere di San Valentino, per l'inosservanza di un segnale di STOP, un'autovettura FORD Fusion si è scontrata con un ciclomotore Piaggio a tre ruote che, a seguito dell'urto, si è ribaltato su un fianco sulla carreggiata, causando il ferimento dell'uomo che ne era alla guida. Le sue condizioni non destano preoccupazione anche se risulta ancora in cura ai sanitari del Pronto soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria.Quasi contemporaneamente, su Via Montegrappa una donna è stata investita da un'autovettura in transito. Il pedone ha riportato un trauma ad un piede ed è stato immediatamente soccorso dall'automobilista e successivamente trasportato con autoambulanza del 118 al Pronto soccorso. Entrambi gli incidenti stradali sino stati rilevati dal personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, intervenuto immediatamente sulle strade interessate, che provvederà alle esatte ricostruzioni delle dinamiche.