Incendi boschivi: nuovi focolai sulla Murgia tra Minervino ed Andria

A fuoco anche rifiuti vari e sterpaglie, insieme ad otto cassonetti per la raccolta differenziata plastica, cartone e vetro

Dalle ore 11 di stamane è ripreso l'incendio di Minervino murge, che ieri pomeriggio, giovedì 27 giugno, ha colpito una vasta area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, a Minervino Murge confine con il territorio di Andria, che ha bruciato circa 250 ettari tra seminativi, pascolo e i boschi di Lisciacoli e di Intacca.



Sul posto stanno operando i Carabinieri della Stazione Parco di Andria e Ruvo di Puglia, operai dell'ARIF, due squadre dei Vigili del fuoco giunte da Barletta ed un elicottero e due canadair levatisi dall'aeroporto di Foggia Amendola che stanno effettuando dei lanci di acqua e liquido ritardante sul fronte dell'incendio.



E sulla strada che da Andria porta a Castel del Monte, in viale dei sette colli, sono andati a fuoco rifiuti vari e sterpaglie, insieme ad otto cassonetti per la raccolta differenziata plastica cartone e vetro. Anche in questo caso prioritario l'intervento dei Vigili del fuoco, questa volta del distaccamento di Corato, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.