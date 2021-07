Inaugurazione nuova Questura: in arrivo le prime 16 unità, tra ispettori e agenti di P.S.

Un buon viatico per l'inaugurazione della Questura di Andria, in programma martedì 27 luglio.E' previsto infatti l'arrivo per la fine del mese di luglio, di un primo contingente di personale della Polizia di Stato, circa 16 unità tra ispettori e agenti di P.S., che andranno finalmente a rimpinguare le esigue forze attualmente in dotazione alla nuova Questura di via Indipendenza. Per l'occasione è previsto ad Andria l'arrivo del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Nella stessa giornata si svolgerà l' inaugurazione a Trani del Comando provinciale dei Carabinieri e nella Città della Disfida della Guardia di Finanza, alla presenza dei massimi rappresentanti dell'Arma Benemerita e delle Fiamme Gialle."E' una buona notizia quella dell'arrivo dei primi rinforzi per la Polizia di Stato, aliquota che migliorerà l'offerta della sicurezza non solo per Andria ma per l'intero territorio provinciale. Sono convinto che a breve avremo anche incrementi di organici per l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. L'Amministrazione comunale, dopo l'individuazione dei suoli per la realizzazione dei nuovi immobili che ospiteranno le sedi dei Comandi Compagnia di Carabinieri e Guardia di Finanza, continuerà a fornire ogni supporto tecnico e logistico alle Forze dell'ordine presenti nella nostra città. L'affermazione della legalità è uno dei capisaldi su cui si incentra l'azione amministrativa del nostro Comune", ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno.Il personale della Polizia di Stato assegnato alla Questura di Andria toccherà le 190 unità secondo l'articolazione riportata nel Decreto istitutivo del Ministero dell'Interno. Nello specifico saranno presenti, con il dirigente superiore con funzione di Questore, dr. Roberto Pellicone, ci saranno due Primo dirigente, 4 funzionari del ruolo direttivo, 7 commissari, 44 ispettori, 41 sovrintendenti, 85 agenti/assistenti, per un totale di 184 poliziotti. Nella stessa questura saranno presenti 7 dipendenti appartenenti al ruolo tecnico della Polizia di Stato (3 ispettori tecnici logistici, 2 ispettori tecnici sanitari, 1 sovrintendente tecnico e 1 appartenente al ruolo agente/assistente tecnico). È stato predisposto anche un Medico della Polizia di Stato.Presso lo stesso stabile è prevista la presenza della sezione della Polizia Stradale. Previsto un funzionario del ruolo dei commissari con funzione di dirigente, 12 ispettori, 8 sovrintendenti, 22 tra agenti e assistenti, per un totale di 43 poliziotti. La costituzione della Sezione di Polizia Stradale di Andria al momento vede la soppressione (della dotazione organica) degli uffici di polizia stradale di Spinazzola e Ruvo di Puglia (rispettivamente 12 e 10). Rispetto alle 43 unità stabilite dal Decreto ministeriale, al momento dunque saranno circa una 20ina, il personale destinato alla sezione.Ricordiamo che attiguo all'immobile della Questura è prevista la realizzazione dello stabile -che sarà realizzato ex novo dall'Agenzia del Demanio, che sarà la stazione appaltante- che ospiterà definitivamente la Polizia Stradale. Tramonta quindi l'ipotesi che provvisoriamente questa specializzazione della Polizia di Statato potesse essere sistemata nel vecchio immobile di via Rossini, per circa 40 anni, sede del locale Commissariato di P.S., che appena sarà liberato dal personale della polizia e dopo le volture dell'Agenzia del Demanio, passerà nel patrimonio del Comune di Andria.