Inaugurati ad Andria i laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico

Inaugurati ieri, presso il Comune di(BT), in collaborazione con l'associazione, iPer l'occasione, indetta una conferenza stampa presso la Sala Giunta del; presenti il Sindaco, la presidente de La forza e il sorriso Onlus, la deputata andriese l'On.e ilcon in testa il Presidente Dott.e la coordinatrice del progetto: la psicongologa. Tra gli intervenuti, anche il dott., Direttore UOC Oncologia Medica P.O. "Mons. Dimiccoli" Barletta, parte integrante del comitato scientifico del C.A.L.C.I.T. Particolarmente importanti le testimonianze delle«È una giornata molto bella per noi del C.A.L.C.I.T. – commenta il– l'anno che sta per cominciare sarà quello del 40esimo anniversario di questa associazione che si occupa da sempre di malati oncologici. Da oggi, grazie alla preziosa collaborazione con La forza e il sorriso, potremo offrire un servizio in più che abbiamo lungamente cercato perché la malattia deve essere affrontata a 360°, così come nello spirito del nostro progetto che raccoglie tutti i nostri servizi e cioè "La Grande C"».«Da cinque anni ormai lavoriamo con il progetto del Gruppo "La Fenice" grazie all'opera incessante del Calcit sul territorio – ha spiegato la– un gruppo di sostegno per donne malate oncologiche che si muove anche sperimentando nuove azioni ; ad esempio, lo scorso anno, un laboratorio teatrale e molteplici altre iniziative. Da oggi, il gruppo contribuirà anche al progetto di collaborazione con La forza e il sorriso Onlus che sarà aperto a tutte le donne che lo volessero grazie anche al prezioso supporto con i reparti di Oncologia ed Ematologia dell'Ospedale "Dimiccoli" di Barletta. Non possiamo che ringraziare La forza e il sorriso Onlus per l'attenzione e la disponibilità dimostrate verso questa opportunità».«Oggi una nuova sede si unisce alla grande famiglia della nostra Onlus – commenta. Siamo lieti di inaugurare, infatti, presso il comune di Andria, la nuova collaborazione con l'associazione C.AL.C.I.T.! La forza e il sorriso Onlus è già presente in Puglia con altre cinque strutture: a Brindisi, a Castellaneta, a Francavilla e ben due a Bari! Una squadra che si allarga sempre di più in tutta Italia e, di conseguenza, un calendario che si arricchisce di nuove date dedicate ai laboratori di bellezza a favore di tutte le donne in trattamento oncologico, indipendentemente dalla struttura presso cui sono in cura! È proprio grazie al sostegno consolidato nel corso dei nostri 16 anni di attività, con nuove collaborazioni con enti e strutture sanitarie presenti in tutta Italia, che portiamo avanti con determinazione, passione e impegno la nostra mission: abbracciare un numero sempre maggiore di donne che affrontano il tumore; vogliamo aiutarle, attraverso i nostri appuntamenti di make-up e skincare, a riscoprire un'immagine "rinnovata" di sé, non soltanto allo specchio ma anche nello spirito! Non posso dunque che ringraziarvi per l'accoglienza che ci avete riservato nel corso di questa giornata inaugurale e di quella che dedicherete quotidianamente al progetto de La forza e il sorriso Onlus, da oggi anche vostro! Grazie di cuore».L'iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di, senza rinunciare alla propria femminilità.I laboratori di bellezza realizzati da La forza e il sorriso Onlus prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce perinsieme a unper imparare, tramite il trattamento della pelle e l'applicazione del make-up. Il tutto con il, che segue l'incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità.Durante il laboratorio, unviene donato a ogni donna presente. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza.Per conoscere le, contattareIl C.A.L.C.I.T. – Comitato Autonomo per la Lotta Contro I Tumori – nasce ad Andria nel 1984, ad opera di alcuni alunni e insegnanti di una Scuola Media, per ricordare un docente scomparso per una patologia tumorale. È membro della F.A.V.O. – Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – a cui aderiscono oltre 500 associazioni ed è anche convenzionato con un CAAF per l'espletamento delle pratiche di assistenza sociale e fiscale legate alla patologia. Fa parte del Comitato Consultivo Misto dell'Istituto Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari, per l'ascolto ed i rilievi da parte del cittadino-utente finalizzati al controllo e al miglioramento della qualità dei servizi sociosanitari. Inoltre, il Comitato ha come partner principale la Confraternita della Misericordia di Andria con cui condivide una sede operativa quale l'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi", al cui interno operano, a titolo volontaristico, molteplici figure professionali. Nel 2019, in collaborazione con l'associazione GABB – Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussia – di Modugno, che si occupa di risanamento di bambini provenienti dall'area di Chernobyl, ha organizzato un progetto oncologico denominato "Contamare", grazie al quale ha ospitato, in una struttura turistica del territorio, 11 bambini con problematiche oncologiche, facendo trascorrere loro un periodo di vacanza sanitaria. Attualmente è stato avviato un progetto, denominato "La Grande C", finalizzato ad una assistenza articolata ai malati oncologici attraverso la disponibilità e l'impegno di medici, paramedici, psicologi, assistenti sociali, nutrizionisti che prestano la loro opera professionale a titolo gratuito. Il progetto prevede prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ma anche il trasporto dei pazienti dal proprio domicilio ai luoghi di cura con i mezzi della Confraternita della Misericordia. Inoltre, nell'ambito delle collaborazioni con gli Enti pubblici è stata elargita una borsa di studio per l'attuazione di un servizio di Psiconcologia presso il reparto di Ematologia dell'Ospedale Civile di Barletta. Il consulente oncologo è il Dr. Gennaro Gadaleta Caldarola, Direttore dell'U.O. di Oncologia Medica dell'Ospedale Civile "Dimiccoli" di Barletta, mentre il Dr. Giuseppe Tarantini, direttore dell'U.O. di Ematologia dello stesso nosocomio, è il consulente ematologo. Da qualche anno è operativo nel nostro Ente un gruppo di auto-aiuto, denominato "Fenice" creato dalla psiconcologa, la Dr.ssa Angela Quacquarelli, che coinvolge un gruppo di donne con problematiche oncologiche che, con la collaborazione di un'esperta di teatro, ha creato un laboratorio teatrale, dando vita già ad una prima rappresentazione pubblica. In questo ambito di attività di rinascita si dà spazio ai laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus.Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche,si ispira all'esperienza internazionale del programma "Look Good Feel Better", nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo.La forza e il sorriso Onlus è: come progetto collettivo di responsabilità sociale ha tra i suoi obiettivi quello di esaltare il, mediante progetti e iniziative pensati per regalare alle donne colpite da tumore benessere, femminilità e senso di autostima.