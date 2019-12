Le parrocchie Madonna di Pompei e S. Giuseppe Artigiano ripuliscono i quartieri con 3Place

Prendersi cura dell'ambiente, la nostra casa comune, sporcandosi le mani. Adulti e bambini armati di buste e guanti per il bene della città: una giornata di clean-up si è compiuta ieri mattina ad Andria nei quartieri delle parrocchie Madonna di Pompei e S. Giuseppe Artigiano, in collaborazione con l'associazione ambientalista 3Place. Piazza Murri il luogo d'incontro per l'avvio della pulizia, preceduta dal "Saluto al Creato" con un breve momento di preghiera con la lettura di uno stralcio dell'enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, incentrata proprio sulla salvaguardia del creato e sulla quale le due parrocchie conducono un percorso di studio da alcuni mesi, in collaborazione con il Punto Pace di Andria "Pax Christi".Oltre 100 partecipanti all'opera per l'iniziativa "puliAMO i Quartieri", che ha permesso a tutti di toccare con mano lo stato di sporcizia e degrado in cui versano diverse strade della zona interessata, in particolare le aree verdi di via Marche, via Boyle e via Malpighi dove sono stati raccolti rifiuti di ogni genere e dimensione: 50 sacchi in totale più pneumatici, tapparelle rotte, scarti di demolizione e altri ingombranti, secondo i numeri raccolti dall'associazione 3Place. Il clean-up rappresenta un passo importante verso quel cambiamento che tutti desideriamo per un mondo più vivibile: ma non è sufficiente una sola giornata di pulizia per risolvere i problemi nè per avere la coscienza a posto, ma è necessario adottare quotidianamente un corretto stile di vita nei confronti della nostra casa comune."Ringraziamo don Sergio della parrocchia San Giuseppe Artigiano e don Giuseppe della parrocchia Madonna di Pompei - scrive 3Place in un post su facebook - ai quali è venuta l'idea e che ci hanno da subito contattato per questa giornata. Ringraziamo anche i ragazzi della Sangalli per essere venuti prontamente a ritirare le ingenti quantità".