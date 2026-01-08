Il Sindaco Bruno saluta il nuovo Prefetto della Bat

Nel giorno di insediamento del nuovo Governatore di Puglia Antonio Decaro, si è insediato nella provincia di Barletta Andria Trani il nuovo Prefetto Flavia Anania, nominato con provvedimento del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 dicembre. Ad entrambi la Sindaca Giovanna Bruno ha fatto giungere un messaggio di buon lavoro auspicando una fattiva e sinergica collaborazione.Questa mattina, intanto, il Prefetto si è recato in visita istituzionale a Palazzo di Città per incontrare la Sindaca.«A lei diamo il nostro benvenuto – ha detto la prima cittadina – grata per la Sua immediata attenzione confluita nell'incontro personale odierno; saremo disponibili per ogni tipo di collaborazione istituzionale. Nel solco tracciato già dagli altri Prefetti della Bat, anche per il nuovo Prefetto la Città di Andria è pronta a fare la sua parte, in sinergia con tutte le istituzioni del territorio».Il Prefetto Anania proviene dalla Prefettura di Genova, dove ricopriva l'incarico di Vice Prefetto Vicario. Tra le priorità di azione, il Prefetto ha assicurato la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il contrasto a ogni forma di criminalità, con particolare riguardo ai fenomeni di criminalità organizzata. «Da questo – ha concluso la Sindaca – non possiamo che attenderci una risposta ferma e decisa all'articolata domanda di sicurezza di questo territorio e di pacifica convivenza civile».