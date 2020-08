Il regista andriese Federico Mazzarisi vince il premio Young Director Award 2020

, giovane regista andriese, è stato l'unico italiano che ha vinto il premioal Festival Internazionale di Cannes, con il suo cortometraggio "", della casa di produzione inglese Great Guns.Il corto, realizzato in collaborazione con, anche lei giovanissima regista attiva nel campo del cinema e dell'animazione, ci racconta il percorso di due adolescenti che, separati dalla quarantena imposta dall'emergenza Covid, intraprendono un percorso di conoscenza personale e reciproca.Durante la fase 1 del lockdown Federico e Sofia hanno girato le scene per metà in Puglia e per metà in Lombardia precisamente nel giardino delle proprie dimore e scegliendo come attori-protagonisti, i propri fratelli."Visto che Andrea, mio fratello, ed Alice, la sorella di Sofia, sono entrambi molto giovani, abbiamo da subito deciso di dare al film un'estetica ed un linguaggio lieve, intimo e naïf" – spiega il giovane regista andriese – "Siamo stati entrambi estremamente fortunati a trovarci in aree rurali d'Italia in case con giardino e circondate dal verde, viste le premesse abbiamo cercato di avvalerci di quest'elemento naturale utilizzandolo come fil rouge per la nostra storia. Questo ci ha permesso di approcciare i tragici eventi legati alla pandemia in modo bucolico e poetico. Il nostro obbiettivo era rappresentare questo periodo estremamente drammatico con delicatezza e un filo di ingenuità, attraverso gli occhi di due giovani ragazzi, cercando di distaccarci quanto più possibile dal filone Covid-movie"."Volevamo esplorare la tematica dell'evoluzione delle relazioni, di ogni natura, in questo delicato momento storico" – sottolinea Sofia – " Siamo tutti tornati a casa, e tutti abbiamo sofferto ma anche riscoperto la dimensione familiare dalla quale ci eravamo allontanati. Questo film è stato un modo per fuggire, per astrarsi da una situazione complessa, per riscoprire una dimensione di gioco quasi puerile che in qualche modo ci ha permesso di sentirci più vicini e connessi con le persone a cui teniamo".Dopo la laurea in Filmmaking presso lo IED di Milano prosegue gli studi alla National Film Television School a Londra. I suoi film vengono premiati in numerosi festival tra cui British Arrows, Berlin Commercial, Young Lions, Milano Fashion Film Festival. Nel 2020 realizza - Imparare dal vento - con Sofia Rivolta. Tra i suoi clienti Nike, Fiat, Renault, Samsung, Audi etc. Federico vive tra Milano e Londra e gira spot pubblicitari in tutto il mondo.Giovanissima regista attiva nel campo del cinema e dell'animazione, Sofia Rivolta negli ultimi anni ha diretto una serie di cortometraggi fiction tra cui: Swan Cage, Imparare dal Vento e Waves of Sleep. Sofia è anche co-regista e co-autrice della serie animata pre-school One Love, prodotta da Rai Ragazzi. Dopo essersi laureata in cinema alla UAL di Londra, oggi si divide tra l'Italia e l'Inghilterra lavorando non solo come regista ma anche produttrice per serie-tv per ragazzi, pubblicità e film.LINK FILM COMPLETO: https://vimeo.com/425288416 LINK TRAILER: https://vimeo.com/425496075