Il Presidente Emiliano ad Andria per la presentazione del progetto del nuovo ospedale

il 15 luglio alle 18.30 a Castel del Monte sarà presentato per la prima volta il progetto del nuovo ospedale di Andria.Saranno presenti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Commissario straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne, oltre a tutti i sindaci e ai rappresentanti civili, militari e religiosi della Provincia. I dettagli del progetto saranno esposti dall'ingegner Tiziano Binini e dall'architetto Cino Zucchi.L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della Asl Bt.www.facebook.com/aslbatwww.youtube.com/AslBtRicordiamo che sempre domani, giovedì 15 luglio, ma alle ore 9,30, ci sarà una seduta consiliare monotematica straordinaria per l'esame della proposta di deliberazione relativa al "Nuovo progetto ospedale di Andria".Si tratta di un: "Atto di indirizzo a procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 267/2000 per l'approvazione del Progetto Nuovo Ospedale di Andria in variante allo strumento urbanistico".