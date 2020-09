Il Pd si interroga su idee e progetti per sostenere lo sviluppo socio-economico del borgo di Montegrosso

Dopo l'incontro nel borgo di Montegrosso del 27 agosto 2020, di Giovanni Vurchio, Giovanna Bruno ed i 32 Candidati nella lista del PD e grazie ai tanti solleciti che sono stati rivolti a Giovanni Vurchio (segretario del Partito Democratico), provenienti dagli abitanti del Borgo, domani, mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 19:30 ci sarà un incontro presso il Circolo Coloni di Montegrosso, in piazza San Isidoro a Montegrosso (frazione di Andria) avente per tema: "Idee e Progetti: risolvere le problematiche che possono sostenere lo sviluppo Sociale ed Economico del Borgo Autentico di Montegrosso".Un obiettivo da raggiungere con professionalità che dimostra come la politica del Partito Democratico è finalizzata esclusivamente a fini sociali e comunitari della città e della Provincia Bat. Saranno presenti:- Giovanni Vurchio, candidato alla Regione Puglia per la Bat e a Consiglio Comunale di Andria per il Partito Democratico;- Giovanna Bruno, candidato Sindaco al Comune di Andria per la coalizione del centrosinistra;- Giacomo Bonizio (referente PD Agricoltura), candidato al Consiglio Comunale di Andria per il Partito Democratico;- Viviana Di Leo (referente PD Cultura), candidato al Consiglio Comunale di Andria per il Partito Democratico;- Giovanni Pistillo (referente PD Sport), candidato al Consiglio Comunale di Andria per il Partito Democratico;- Domenico Tangaro (referente PD Urbanistica), candidato al Consiglio Comunale di Andria per il Partito Democratico.