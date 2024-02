Il messaggio di saluto del Sindaco Giovanna Bruno al nuovo Questore Fabbrocini

Alfredo Fabbrocini è il nuovo Questore della Provincia di Barletta Andria Trani. Succede a Roberto Pellicone trasferito a Siracusa. Proveniente dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha diretto per quattro anni, si insedierà nella BAT il prossimo. Napoletano, 51 anni, Fabbrocini ha coordinato anche le attività della squadra mobile di Bari, Foggia, Palermo, Cagliari, Reggio Calabria e Parma ed è stato in servizio allo Sco, il servizio centrale operativo della polizia di Stato.«Ho appreso con soddisfazione la notizia della nomina del dottor Alfredo Fabbrocini a Questore della sesta provincia pugliese, avendo sentito tanto parlar bene di lui, della sua professionalità ed esperienza. Succede al dottor Pellicone, con cui abbiamo instaurato sin da subito un clima di profonda e proficua collaborazione sul territorio, unitamente a tutta la squadra-Stato.Alla vigilia dell'ormai suo imminente insediamento, gli porgo il mio personale benvenuto e quello di tutta la Città di Andria. Città complessa, da sempre; ma tanto desiderosa di riscattarsi da pesanti stereotipi che la connotano da tempi antichi.Una Città che con orgoglio e tenacia, con lo sguardo dritto verso il futuro, sta sfoderando le migliori energie per seminare positività, interagendo costantemente con tutti gli altri comuni della sesta provincia.Offro al dott. Fabbrocini la mia personale e istituzionale collaborazione, nella battaglia quotidiana su cui siamo impegnati come compagine amministrativa per snidare i luoghi e le azioni della malvivenza, utilizzando come prima arma la cultura della legalità, nelle piccole e nelle grandi cose di ogni giorno.Respingiamo con forza chi vuol fare passare il messaggio di Andria e della Bat come territorio illegale: lo dimostrano le migliaia di persone che ogni giorno, con sacrificio e abnegazione, vi lavorano per renderlo un posto migliore.Lo dimostrano le imprese e i commercianti, spesso bersagli preferiti di una certa mala; lo testimoniano le scuole, le associazioni, le parrocchie, le famiglie in cammino per affermare il valore del rispetto delle regole e delle persone.Al nuovo Questore, sommessamente e con umiltà, chiedo di tenerci al suo fianco condividendo battaglie e obiettivi che sono anche i nostri, orgogliosi di vederlo al lavoro nella sede della Questura, per la quale la città di Andria e questa amministrazione tanto si sono spesi per renderla progettualmente un fiore all'occhiello. Anche i luoghi fanno la differenza, dando dignità all'azione; ovviamente sempre dopo la competenza e la serietà di chi li abita, profondendo il massimo impegno per la missione cui è destinato».Il Sindaco Bruno, nel corso dell'ultimo consiglio direttivo Anci Puglia, di cui è vicepresidente, ha ricevuto la delega alla legalità su base regionale.