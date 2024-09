Il maestro Muti cittadino onorario di Andria: “Folgorato da Castel del Monte”

Ad Andria questa mattina, nella sala consiliare, è avvenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al direttore d'orchestra, Riccardo Muti, da sempre legato alle sue radici pugliesi, in particolare a Federico II."Cittadino di Andria non solo per gli straordinari meriti artistici ma anche per legame con questa terra", ha dichiarato il Sindaco Giovanna Bruno. Di origine metà napoletane e metà molfettese, come ha spiegato lui stesso durante il riconoscimento onorario.Folgorato è il termine che ha utilizzato nel suo discorso dalla bellezza di Castel del Monte, affascinato dalla storia di federico II di svevia, passioni che il maestro coltiva dall'infanzia. Nel riconoscimento è, infatti, fortissimo il richiamo alla figura di Federico II, una passione che il maestro molfettese ha coltivato sin da bambino.«Ringrazio questo straordinario Sindaco – no perché mi abbia dato la cittadinanza onorario ma perché da tempo seguo il suo lavoro. Mi fa piacere avere il Prefetto. Voglio ringraziare tutte le personalità del consiglio comunale che hanno accettato che mi venisse dato questo onore. Ringraziare tutti voi per esser qui intorno a me in questa bellissima occasione»«È iniziato in terra di Puglia. Sono nato a Napoli e sono metà napoletano e l'altra parte è molfettese. Infatti io amo dire che le due lingue straniere che parlo perfettamente sono il molfettese e il napolitano. Andria è molto nel mio cuore, perché nel'46 circa, mio padre decise di fare un viaggio con cavallo a carrozza da Molfetta a castel del Monte. Eravamo tre di noi, gli altri due erano troppo piccoli, eravamo cinque fratelli. E i primi ricordi della mia vita, quelle immagini sfocate, è stato quando arrivammo con questo calesse al Castel del Monte. Avevamo 5 anni aprendo la tenda della carrozza, ho visto questa immensa costruzione, questa corona, come si usa dire. Pensate per un ragazzino vedere al mattino, all'alba, eravamo partiti di sera. Fui talmente folgorato da questa immagine che poi crescendo ho pensato di approfondire questa corona di pietra e quindi arrivare a Federico II. Cultura è una parola che si è svuotata del suo significato. La cultura la vediamo proclamata in tutti modi e in tutte le salse. È un Paese che si è un po' impoverito per quanto riguarda la cultura. No per l'italiano. Noi abbiamo la fortuna di essere nati qui e quelli che arrivano in questo paese, che noi accogliamo, hanno la fortuna di essere in una terra che è ancora rispettata nel mondo per la sua storia culturale in tutti i suoi aspetti. Federico II è un personaggio storico di grande cultura. Parlava 11 lingue ed è stato quello, si può vedere nella città di Altamura, è riuscito a mettere insieme cristiani ebrei e musulmani in un'armonia perfetta. Quindi io mi sono appassionato a questo personaggio. È diventato una specie di compagno della mia vita. In casa mia ci sono tantissimi libri, dalla famosa biografia più importante di Federico II. Questo personaggio ha dedicato che ha dedicato la sua vita non solo alle battaglie e alle guerre che poi non amava, tant'è vero che fu scomunicato tre volte. Lui non aveva voglia di andare in guerra. A lui interessava l'arte la cultura la scienza l'anatomia tutto il sapere. Quini mi ha accompagnato e mi accompagna continuamente. Qui sono sepolte due delle mogli di Federico, anzi siccome non lo ho mai visitato, prima di andare devo andare a rendere un ricordo a loro»«La mia vita musicale nasce dalla banda. No che io suonassi nella banda. Che sarebbe anche una cosa nobilissima. Ma da bambino io ascoltavo le processioni del venerdì e sabato santo che passavano alle 7 del mattino sotto da casa mia e sentivo queste bande che suonavamo queste famose marce funebri . Quindi i miei inizi musicali sono la banda. È la banda. Oggi quando si parla di banda si pensa che sia un orchestra di categoria C. Non è vero molti dei grandi strumenti vengono dalla banda. Quindi la banda è uno strumento nobilissimo. Io seguivo tutte le processioni e in un certo senso non sono solo un esperto di inni nazionali, perché facendo i viaggi dell'amicizia, ho dovuto redigere tutti gli inni nazionali, ma posso dire senza timore di essere avvicinato sono un esperto di marce funebri che può sembrare strano. A otto anni cominciai, come dicevo al vescovo, a suonare il violino. Il mio debutto al seminario pontificio di Molfetta e da allora piano piano si sono aperte le porte»«Un appello a questa bellissima sede di questa meravigliosa città a tutti coloro che si interessano delle sorti del nostro Paese non dimentichiamo che una delle glorie che forse la gloria più grande del nostro Paese è stata ed è l'arte. E noi dobbiamo aiutare le nuove generazioni a cibarsi di questa arte e noi dobbiamo far capire a loro quali sono le radici artistiche, non solo la scienza e la medicina e la legge. Concludo ripetendo alcuni versi di dante. Le ho dette mille volte ma non per questo non le ripeto la più grande definizione della musica è stata data da Dante nel paradiso. Quando viene folgorato da questa croce luminosa Dante dice scendeva dalla croce una melodia che mi rapiva.. La musica è rapimento non è conoscenza nel senso di sapere, la musica è come la fede è puro spirito. La musica può essere bella o brutta non esiste musica cattiva. Abituare i giovani a cibarsi di armonia di amore. Perché l'amore muove tutto questo è l'augurio che voglio fare ai nostri governanti presenti passati e futuri che si preoccupano occupano di dare amore armonia bellezza ciò bellezza ai giovani di oggi».