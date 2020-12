Una lunga scia di danni, quella provocata dal forte vento che questa mattina, prima della prevista pioggia, ha seminato in città.Numerose le pattuglie della Polizia Locale e squadre dei Vigili del fuoco che sono dovute intervneire in molti punti della città a causa degli interventi richiesti. Numerosi gli alberi caduti in via Ospedaletto, nella Villa comunale ed in via Michelangelo Buonarroti, nei pressi dell'ex Pretura.Danni ai pannelli pubblicitari in via Firenze e via Ceruti, al quartiere Europa. Non sono mancati anche i pali dei segnali stradali addirittura divelti in via Michelangelo Buonarroti e Via Balenzano come anche nelle vicinanze passaggio a livello di viale Gramsci. Pericolosamente in bilico alcune insegne di esercizi commerciali in Via Ferrucci. Ancora una volta si lamenta la caduta calcinacci a diverse palazzine di proprietà dell'Arca Puglia situate al quartiere San Valentino e in Via Campania. Due recinzioni in lamiera di alcuni cantieri in corso sono caduta in via Morelli ed in via delle Querce.Sicuramente la conta dei danni subirà un aumento, in quanto si attende domani mattina per visionare altre situazioni che sono state segnalate ai centralini del Comando della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco di Barletta.