Il forte vento crea disagi alla circolazione: numerosi gli alberi abbattuti

Purtroppo il vento che da ieri sta sferzando la Puglia, questa mattina in misura minore, ha provocato non pochi disagi: tabelloni pubblicitari in pericolo, impalcature pericolanti e soprattutto alberi divelti.In particolare è stata una notte di intenso lavoro per il personale della Soc. AndriaMultiservice, impegnato dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte in numerosi interventi in tutto l'abitato di Andria.Su segnalazioni giunte alle sale operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale, le squadre della Soc. AndriaMultiservice, sono intervenute in particolare su via Monte Grappa; le vie Verdi, Puccini, Canal, Bruno Buozzi e via Bisceglie, in special modo per rimuovere alberi divelti o rami spezzati che creavano pericolo per la pubblica incolumità.Le operazioni si sono concluse solo intorno alle ore 6 di questa mattina. Al momento tutte le strade sono praticabili e sgombre da alberi o rami.