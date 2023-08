Il dott. Maurizio De Nuccio nuovo Direttore Generale delle ASL Brindisi

La Giunta regionale ha designato il nuovo Direttore Generale delle Asl Brindisi. Si tratta del dott. Maurizio De Nuccio. Lungo e particolarmente ricco il suo percorso professionale nell'ambito della dirigenza amministrativa nelle Asl pugliesi. Numerosi gli incarichi prestigiosi ricoperti all'interno della Asl Bt, dalla quale proviene, dove dal luglio 2016 ha ricoperto la Direzione dell'Area Economico Finanziaria dell'Asl Bt, la cui sede è in via De Gasperi ad Andria.Succede al dott. Giovanni Gorgoni, dg di Aress Puglia, il quale era stato nominato Commissario straordinario nel marzo 2023 in luogo del direttore sanitario dimissionario, il dott. Flavio Maria Roseto.Numerosi gli attestati di stima e di felicitazioni, anche dalla Redazione di AndriaViva, sono giunti in queste ore al dottor De Nuccio, barese di nascita ma barlettano di adozione, città nella quale vive con la sua famiglia.