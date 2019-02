Il Comune di Andria alla Borsa Internazionale del Turismo con il Patto territoriale nord barese-ofantino

Lunedì 11 febbraio alle ore 17 - Comune di Barletta

Lunedì 11 febbraio alle ore 17.30 - Comune di Andria e Comune di Barletta.

Eventi e sviluppo turistico integrato, all'insegna della Storia, della Cultura e dell'Ambiente: allasarà presente con la sua esperienza e con le eccellenze del territorio.Anche quest'anno il Patto territoriale Nord Barese Ofantino sarà presente dal 10 al 12 febbraio alla BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo.La presenza del Patto territoriale Nord Barese Ofantino alla manifestazione milanese si preannuncia come un momento di confronto a 360 gradi, attraverso tre giornate di appuntamenti prefissati all'interno di un'area dedicata con un ricco programma di convegni, seminari e workshop. Proprio per questo l'appuntamento con Bit 2019 rappresenta un'esperienza importante per illustrare anche i programmi che i Comuni del nostro territorio propongono, ed in particolare quest'anno sono state programmate due conferenze stampa nell'area convegni del padiglione della Regione Puglia, alle quali sarà anche presente l'assessore regionale al Turismo Loredana Capone, secondo il seguente calendario:"La Città della Disfida, esperienze di viaggio uniche che profumano di storia" : con questo incontro la città di Barletta si presenta al grande pubblico della Borsa Internazionale del Turismo. Un progetto di promozione turistica che parte dalla rievocazione storica più suggestiva del sud Italia, un evento di valenza ormai internazionale, che ogni anno richiama in città e sul territorio migliaia di visitatori. In realtà questo 2019 è davvero l'anno dei Grandi Eventi per Barletta, e la Disfida è senza dubbio fra i principali: per l'edizione di Settembre 2019 ritorna infatti il maestoso e suggestivo "combattimento" dei 13 cavalieri, atteso appuntamento fra storia, folclore e tradizione, diventato negli anni un appuntamento da non perdere.Intervengono Marcello Lanotte (Vice Sindaco Comune di Barletta), Rosa Di Palma (Dirigente Affari Generali Comune di Barletta), Danilo Dolcini (Tour operator - Sulle Orme della storia), Fabio Troiano (attore, Direttore artistico Teatro Curci), Orondo Cilli e Lucia de Mari (Patto Territoriale Nord Barese Ofantino)Dopo l'anno dei Cammini (2016), l'anno dei Borghi (2017) e l'anno del Cibo italiano (2018), il 2019 è l'anno del "Turismo Slow", quel turismo "lento", incentrato su percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico. Castel del Monte (già sito UNESCO dal 1996) e la cittadella di Canne della Battaglia (candidata all'UNESCO) sono i luoghi più rappresentativi della Puglia Imperiale, che meglio esprimono il connubio natura/cultura che i turisti cercano nei loro viaggi esperienziali.Intervengono:, Marcello Lanotte (Vice Sindaco Comune di Barletta), Ruggiero Mennea (Promotore candidatura a Sito UNESCO per Canne della Battaglia), Lucia de Mari e Oronzo Cilli (Patto territoriale Nord Barese Ofantino)Nel corso della "tre giorni" alla BIT di Milano il Patto Territoriale presenterà in anteprima i video promozionali dell'evento legato alla Disfida di Barletta e del sito di Canne della Battaglia realizzati dal FIOF con il supporto del SIAF di Barletta, e nel contempo i visitatori potranno partecipare ad un concorso a premi "Vinci un weekend a Barletta – Partecipa alla più importante rievocazione storica del sud Italia – la Disfida di Barletta 2019".Bit e fuori Bit: la Disfida di Barletta sarà protagonista anche nella serata evento dedicata alla Puglia, in programma lunedì 11 febbraio 2019 presso il Carlton Baglioni Hotel di Milano, nella quale le più importanti testate nazionali radio e televisive, quotidiani, periodici e i più accreditati new media, celebreranno, insieme a buyer e stakeholder, le offerte turistiche ed enogastronomiche della destinazione Puglia.La presenza alla BIT, grazie all'esperienza nel settore turistico maturata in questi anni dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, sarà anche l'occasione per presentare specifiche proposte di vacanza sull'intero territorio della Puglia Imperiale predisposte in collaborazione con gli operatori privati locali, da promuovere in questa occasione internazionale agli operatori professionali e ai visitatori e attraverso una specifica attività di contatto. Un'altra occasione di confronto e di sviluppo per il nostro territorio, in un campo che rappresenta l'eccellenza".