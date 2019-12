Il Centro Zenith a fine anno traccia un bilancio delle attività svolte

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, il prof., responsabile sin dalla sua nascita, avvenuta 20 anni fa del, ha voluto affidare ad un messaggio dedicato alla Città di Andria, alcune riflessioni sul significato della solidarietà, oltre che tracciare un bilancio di tutte le iniziative svolte nel 2019,Di seguito il testo del messaggio."Cara Andria,il Centro Zenith e i suoi volontari hanno contribuito a fare del 2019 un anno molto ricco di iniziative e di attività per i suoi ragazzi "specialmente abili". Quest'anno abbiamo visto un incremento considerevole del numero dei ragazzi e di questo non possiamo che essere molto orgogliosi perché significa che il valore e l'impegno impiegato quotidianamente nelle nostre iniziative è compreso ed apprezzato.Poter contribuire a tenere alti i principi della solidarietà in una realtà dinamica ed in costante evoluzione come quella di Andria è davvero fonte di orgoglio. Inculcare il rispetto per ogni vita e per la sua dignità è un imperativo categorico fondamentale per il nostro centro.Alcuni numeri dello Zenith durante il 2019:- Elaborazione di 3 nuovi musical: Romeo e Giulietta, Notre Dame De Paris, Commedia in vernacolo andriese "U Picc"- 50 rappresentazioni teatrali in giro per la città, provincia e regioni (Puglia, Molise, Lazio).- 4 cortometraggi realizzati per la Casa di Babbo Natale- 3 grandi viaggi (Praga, Bangkok, Parigi)- 8 weekend estivi in località rinomate- 2 ragazzi "specialmente abili" assunti a tempo indeterminato in un bar.E il tutto si concluderà con una vacanza sulla neve dal 30 dicembre al 2 gennaio nella splendida location del Gran Sasso per vivere insieme gli ultimi istanti di questo anno meraviglioso.Nell'augurare a tutti voi i nostri migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno non possiamo che augurarci ed augurarvi un altro anno pieno di attività e di condivisione".