I parlamentari M5S hanno restituito 2 mln di euro, destinati alla Protezione civile

Hanno mantenuto la loro promessa, restituendo 2 milioni di euro e destinandoli alla Protezione civile delle regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.Questa mattina, davanti a Palazzo Montecitorio, i parlamentari del M5S, presente tra gli altri il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, si sono fatti ritrarre con l'assegno che hanno girato simbolicamente a tutti gli italiani."Oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo è lo slogan della nostra campagna. Oggi tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile". Ha sottolineato Luigi Di Maio alla presenza di tantissimi senatori ed onorevoli pentastellati, molti di questi pugliesi."Occorre restituire un po' di fiducia tra cittadini e istituzioni", ha quindi concluso il vice presidente del consiglio dei ministri."Vogliamo essere da esempio ai cittadini – hanno poi aggiunto sia il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva sia il collega al Senato, Stefano Patuanelli –, rinunciando ai propri privilegi, agli sprechi della politica: non si possono chiedere sacrifici ai cittadini stando su poltrone dorate".Nel video i senatori del, commentano questo nuovo Restitution Day.