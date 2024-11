I Giovani Democratici Puglia incontrano l'Assessora ai Trasporti, Debora Ciliento

I Giovani Democratici Puglia, in delegazione composta da Claudia Caputo, Gabriele Portacci, Guido Catalano, Richi Mancini, Marta Troisi, Amedeo Creatore e Francesco Lamacchia, hanno incontrato l'Assessora ai Trasporti, Debora Ciliento, per presentare una serie di proposte.Tra queste, la più importante è stata la richiesta di introdurre agevolazioni tariffarie per tutti gli studenti della regione. L'obiettivo della proposta è quella di garantire un accesso facilitato ed equo al trasporto pubblico per la popolazione giovanile pugliese.Attualmente, esiste già una riduzione del 10% sul costo degli abbonamenti, un'iniziativa che richiede un investimento complessivo di 3 milioni di euro. L'Assessora Ciliento ha accolto con entusiasmo e attenzione le proposte avanzate dai Giovani Democratici, dimostrando grande sensibilità verso le esigenze dei giovani.L'impegno della giovanile non si ferma qui: sono state sollevate ulteriori problematiche emerse dal dialogo continuo con le realtà locali.I Giovani Democratici Puglia continueranno a vigilare su questo tema, come su tutte le istanze provenienti dal territorio, e a battersi per politiche di welfare che possano incentivare i giovani a rimanere in Puglia. L'obiettivo deve essere quello creare le condizioni affinché i giovani possano sentirsi tutelati e supportati, contribuendo così a contrastare l'emigrazione dal Sud.