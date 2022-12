Un violento scontro moto-auto si Viale Puglia all'incrocio con Via Carlo Forlanini. Sfiorata la tragedia in questa giornata di festa. Ricoverati d'urgenza all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria il conducente del motociclo, una Honda fuoristrada, e la passeggera minorenne su di esso trasportata, per le lesioni riportate a seguito dello scontro, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, intorno alle ore 16:30, contro un'autovettura Volkswagen Golf condotta da un giovane, che ha riportato solo lievissime lesioni.



Sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118, per il soccorso sanitario e il successivo trasporto degli infortunati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Andria ed i sottufficiali del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi dell'incidente stradale ed avviato le dovute indagini per accertare la dinamica del sinistro.

La circolazione veicolare è stato interdetta temporaneamente sul tratto di strada di Viale Puglia interessato dall'evento e il traffico è stato deviato, da aliquota del Nucleo Viabilità della Polizia Locale, giusto il tempo necessario per eseguire le misurazioni, la rimozione con carrogru dei mezzi gravemente danneggiati e la pulizia della strada dai detriti, eseguita da personale dipendente della ditta Scaringella

SRL per conto di Sicurezza & Ambiente S.p.A..



I veicoli sono stati avviati alla depositaria convenzionata nelle more del completamento del controllo dei documenti di circolazione ed assicurativi, della definizione delle prognosi riportate dalle persone infortunate e degli esiti dei necessari accertamenti urgenti eseguiti sui conducenti per verificare che non guidassero in stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti