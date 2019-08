Grappa Berta, un mito senza tempo

Grappa Bric del Gaian : prodotta dalle vinacce delle campagne del Piemonte. Queste, raggiunta la distilleria, vengono fatte prima fermentare e successivamente avviate verso il processo di distillazione in alambicchi. L'utilizzo del vapore all'interno di questo supporto permette alla grappa di trattenere tutti gli aromi presenti delle vinacce che poi è possibile ritrovare nel distillato stesso;

Gli appassionati di grappa artigianale la conosceranno già. In pochi, invece, non ne avranno mai sentito parlare. Si tratta della grappa della distilleria Berta, azienda piemontese che si occupa da ben 4 generazioni di produzione di grappa eUna delle peculiarità della famiglia Berta, oltre alla sua storia più che longeva, è proprio la sua produzione artigianale, con massima attenzione alla qualità e al territorio.Oggigiorno, questo prodotto davvero unico nell'aspetto e nel gusto, si può acquistare anche online: sono numerosi, infatti, i portali online dove poter trovare la grappa Berta al miglior prezzo Attualmente, l'azienda Berta si trova a Mombaruzzo, un piccolo comune della provincia di Asti, in Piemonte, ma la distilleria ha avuto sede per diversi anni a Nizza Monferrato, sempre nei dintorni della stessa provincia. Il primo a occuparsi di grappa è statoe successivamente i suoi figli e nipoti. Una storia che racconta la voglia di una famiglia di affermarsi nel mondo dei distillati per qualità e non per fatturato e produzione. Tanto è vero che le grappe della famiglia Berta sono ancora oggi risultato di produzioni artigianali e ben poco industriali. Lo scopo è proprio quello die l'aroma del prodotto, per un'esperienza davvero unica al palato. Una strategia vincente, che ha permesso alla distilleria Berta di oltrepassare anche i confini italiani, producendo e vendendo grappa perfino all'estero.Attualmente, la sede di Mombaruzzo non è solo luogo di produzione bensì un posto visitabile anche al pubblico: oltre agli impianti, sono presenti una serie didei distillati, insieme alle più suggestive cantine dove vengono invecchiati e affinati i prodotti.Tra le grappe più apprezzate e commercializzate dalla distilleria Berta abbiamo: